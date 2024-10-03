Антонов: Возможное решение США по ударам вглубь РФ приближает ядерный конфликт

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью программе «Большая игра» на Первом канале отметил, что возможные решения американской администрации по поддержке ударов украинских вооруженных сил глубокими дальнобойными системами по территории России представляют собой серьезный шаг не только к эскалации, но и могут привести к ядерному конфликту.
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