ВЭФ-2026, нормы самообороны и защита жилищных прав граждан

- С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет XI Восточный экономический форум под девизом «Дальний Восток — развитие во благо людей»; - Кардиохирург получил шесть лет колонии, пытаясь спасти семью от пасынка-лудомана в подмосковном Чехове; - В Сербии откроют крупную фабрику по производству аккумуляторов для дронов; - 62% москвичей поддержали идею создания Уполномоченного по защите жилищных прав граждан; - Министерство обороны Узбекистана впервые официально подтвердило поступление на вооружение ВВС республики китайских истребителей J-10CE.