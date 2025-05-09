Торжественный митинг и бессмертный полк прошли в Иркутске

ИРКУТСК, 9 мая, ФедералПресс. В Иркутске состоялось торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона, показательные выступления сотрудников силовых структур на площади имени графа Сперанского.
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