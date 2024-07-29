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"США не могут выиграть войну" с Россией и Китаем: Аналитики изучили потенциал Вашингтона

"США не могут выиграть войну" с Россией и Китаем: Аналитики изучили потенциал Вашингтона

Аналитики центра RAND* выяснили, что США "не могут выиграть войну" с Россией и Китаем в одиночку. Потенциал Вашингтона в этом вопросе увеличится только благодаря союзникам.

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