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Вот история

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Октябрьский перелом: почему деньги дорожают, вклады приносят доход, а кредиты превращаются в роскошь

Октябрьский перелом: почему деньги дорожают, вклады приносят доход, а кредиты превращаются в роскошь

Разговоры о деньгах в последние недели стали напоминать сводки с фронта: с одной стороны — те, кто пытается уберечь накопления, с другой — те, кто отчаянно ищет способ получить заёмные средства.

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