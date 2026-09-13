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Сигнал США: в Иране активнее заговорили о выходе из ДНЯО

Сигнал США: в Иране активнее заговорили о выходе из ДНЯО

В Иране заявили о возможном выходе из ДНЯО - договоре о нераспространении ядерного оружия. Представитель парламента связал возможный выход из договора с ответным давлением на США.

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