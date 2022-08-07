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Открылось “грязное” прошлое Баталова: “Водил к нему поклонниц за деньги!”

Открылось “грязное” прошлое Баталова: “Водил к нему поклонниц за деньги!”

Алексей Баталов ВиталийТалантливый советский актёр, сценарист, режиссёр и преподаватель Алексей Баталов известен всем по фильму “Москва слезам не верит“.

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