27 декабря – День спасателя Российской Федерации В России каждый год 27 декабря отмечают День спасателя.
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27 декабря – День спасателя Российской Федерации В России каждый год 27 декабря отмечают День спасателя.
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