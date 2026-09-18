Совкомбанк направил 1,7 млрд рублей на социальные инвестиции в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года Совкомбанк оказал поддержку 900 организациям, а общий объём социальных инвестиций составил 1,7 млрд рублей, что на 23% превышает показатель за аналогичный период 2025 года.
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