Существуют знаки зодиака, которые известны своей надежностью, преданностью и верностью. Они также обладают уникальными особенностями, которые отличают их от других.
Знаки зодиака, которым точно можно доверять
Комментарии
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Liudmila Abramova
Первым трем знакам, по опыту, доверить можно только дырку от хорошо спрятанного бублика. И ту найдут и используют в свою пользу. А четвертый, Водолей, по жизни не встречался, может, хотя бы он приличный человек.
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