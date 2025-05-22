Банк России отозвал лицензию у расчетной НКО «Инэко»

ЦБ отозвал лицензию у расчетной НКО «Инэко» из-за многочисленных нарушений Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Инэко», занимающей 338 место в банковской системе России по величине активов.
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