Bild сочла подлинной запись беседы офицеров об атаке на РФ

Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa Публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост стала крайне неприятной неожиданностью для бундесвера.
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