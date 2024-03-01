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Bild сочла подлинной запись беседы офицеров об атаке на РФ

Bild сочла подлинной запись беседы офицеров об атаке на РФ

Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich/dpa Публикация в российских СМИ записи предполагаемого разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост стала крайне неприятной неожиданностью для бундесвера.

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