Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Украинские военные на острове Змеиный. Снимок 2022 года Украинская сторона заявила о высокой активности российских войск в плане нанесения ударов по объектам в Одесской области за последние сутки.
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