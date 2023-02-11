Военное обозрение

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Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Украинское командование: Российские бомбардировщики Су-24М сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Украинские военные на острове Змеиный. Снимок 2022 года Украинская сторона заявила о высокой активности российских войск в плане нанесения ударов по объектам в Одесской области за последние сутки.

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