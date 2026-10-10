Что посмотреть с детьми до конца 2026 года

Осенью и в начале зимы нас ждут сразу несколько семейных премьер: путешествие по подводному миру, новая сказка с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой, приключения пингвинёнка в Москве и мультсериал о героях, которые раньше были плюшевыми игрушками.