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Царьград

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Прощание с Анной Прокофьевой: журналисты отдают дань памяти в Москве

Прощание с Анной Прокофьевой: журналисты отдают дань памяти в Москве

В Москве прошла церемония прощания с Анной Прокофьевой, военным корреспондентом Первого канала. Трагедия произошла в Белгородской области, где её съёмочная группа подорвалась на мине ВСУ.

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