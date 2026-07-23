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Аргументы и Факты

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Писториус заявил, что в ФРГ может появиться собственный военный космодром

Писториус заявил, что в ФРГ может появиться собственный военный космодром

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ изучают вопрос создания собственной стартовой площадки для Бундесвера, чтобы иметь возможность выводить на орбиту военные спутники, передает DPA.

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