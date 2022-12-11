Журнал «Профиль»

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В Абхазии заявили, что не теряют бдительности по отношению к Грузии

В Абхазии заявили, что не теряют бдительности по отношению к Грузии

Власти Абхазии сохраняют бдительность по отношению к Грузии, особенно на фоне информации о том, что европейские эмиссары пытались открыть в стране так называемый второй фронт против России, заявил премьер-министр республики Александр Анкваб.

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