В Абхазии заявили, что не теряют бдительности по отношению к Грузии

Власти Абхазии сохраняют бдительность по отношению к Грузии, особенно на фоне информации о том, что европейские эмиссары пытались открыть в стране так называемый второй фронт против России, заявил премьер-министр республики Александр Анкваб.
Власти Абхазии сохраняют бдительность по отношению к Грузии, особенно на фоне информации о том, что европейские эмиссары пытались открыть в стране так называемый второй фронт против России, заявил премьер-министр республики Александр Анкваб.
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