Часть функций «Алисы» недоступна из-за повреждения дата-центров «Яндекса»

Часть функций ИИ-помощника «Алисы» временно недоступна из-за повреждения дата-центров «Яндекса». Кроме того, ответы нейросети могут приходить с задержкой, сообщила 9 октября команда «Алисы» в Telegram-канале.
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