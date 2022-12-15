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Капризов сделал передачу в матче с «Детройтом». У него 17+19 в 29 играх

Кирилл Капризов сделал передачу в матче против «Детройта» (4:1). Теперь на счету нападающего «Миннесоты» 36 (17+19) баллов в 29 играх сезона НХЛ.

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