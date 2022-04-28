«Для захвата Приднестровья Украине понадобится 200 000 человек»

Ситуация вокруг Приднестровья продолжает обостряться. По сообщениям МВД республики, утром 27 апреля со стороны Украины было произведено несколько выстрелов в районе села Колбасна, где находятся военные склады, охраняемые российскими миротворцами.
Ситуация вокруг Приднестровья продолжает обостряться. По сообщениям МВД республики, утром 27 апреля со стороны Украины было произведено несколько выстрелов в районе села Колбасна, где находятся военные склады, охраняемые российскими миротворцами.
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