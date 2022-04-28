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«Для захвата Приднестровья Украине понадобится 200 000 человек»

«Для захвата Приднестровья Украине понадобится 200 000 человек»

Ситуация вокруг Приднестровья продолжает обостряться. По сообщениям МВД республики, утром 27 апреля со стороны Украины было произведено несколько выстрелов в районе села Колбасна, где находятся военные склады, охраняемые российскими миротворцами.

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