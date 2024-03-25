Суд оставил без движения иск Google к MGСom в размере 3 млрд рублей

ООО «Гугл» не предоставило документ об уплате государственной пошлины, таким образом Арбитражный суд города Москвы постановил оставить без движения иск компании к агентству MGСom до 22 апреля, сообщается на сайте суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии