Доллар закрепляется на уровне выше 100 рублей, сколько налога начислили на вклады россиян. Обзор Банки.ру

Как долго продлится ослабление рубля, разбираются «Ведомости». Банк России второй день подряд устанавливает официальный курс доллара чуть выше так называемой психологической отметки: на 21 ноября — 100,22 рублей, на 20 ноября — 100,03 рублей.
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