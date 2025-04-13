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Царьград

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Нардеп Безуглая: Удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен во время награждения боевиков ВСУ

Нардеп Безуглая: Удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен во время награждения боевиков ВСУ

Украинская сторона сообщила об утечке информации о месте награждения военных ВСУ.Ракетный удар был нанесен по конгресс-центру университета в городе Сумы во время торжественной церемонии награждения военных ВСУ.

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