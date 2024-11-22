Полковник Баранец: новейшая ракета несет "гроздь" из нескольких боевых частей

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" несет "гроздь" из нескольких боевых частей. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской Правды", член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, полковник Виктор Баранец.
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