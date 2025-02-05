“Квесты не должны быть эксклюзивом” – геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за п...

“Квесты не должны быть эксклюзивом” – геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за практику в стиле UbisoftБонусные миссии, доступные в рамках предварительного заказа игры, все чаще вызывают определенные опасения у игроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)