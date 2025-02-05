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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Квесты не должны быть эксклюзивом” – геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за п...

“Квесты не должны быть эксклюзивом” – геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за п...

“Квесты не должны быть эксклюзивом” – геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за практику в стиле UbisoftБонусные миссии, доступные в рамках предварительного заказа игры, все чаще вызывают определенные опасения у игроков.

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