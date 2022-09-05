Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

На ЛиТРе молодых дальневосточных писателей пригласят в мастерскую Захара Прилепина

На ЛиТРе молодых дальневосточных писателей пригласят в мастерскую Захара Прилепина

Российский журналист, телеведущий, литературный критик и прозаик Алексей Колобродов, живущий в Саратове, станет специальным гостем и участником юбилейного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх