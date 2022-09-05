На ЛиТРе молодых дальневосточных писателей пригласят в мастерскую Захара Прилепина

Российский журналист, телеведущий, литературный критик и прозаик Алексей Колобродов, живущий в Саратове, станет специальным гостем и участником юбилейного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.