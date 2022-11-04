Посол России в США предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью для National Interest заявил о том, что видит риски возможного распространения потолка цен на газ и металлы, а также на другие интересные для Запада товары, как это предлагалось сделать с нефтью.
Посол России в США Анатолий Антонов в интервью для National Interest заявил о том, что видит риски возможного распространения потолка цен на газ и металлы, а также на другие интересные для Запада товары, как это предлагалось сделать с нефтью.
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