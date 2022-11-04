smi.today

4 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Молодцы.Из сбитых «невиди...
  • Александр
    Про Энигму англичане молчали. А у нас что, язык из жопы растет?ДНР: «Данные сист...
  • Александр Голованов
    Кстати, Куликов, как и Михеев , несколько раз выгонял Глотуна (ковтаты - глотать по укр.) из студии в первых передача...Соведущий Соловье...

Посол России в США предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы

Посол России в США предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы

Посол России в США Анатолий Антонов в интервью для National Interest заявил о том, что видит риски возможного распространения потолка цен на газ и металлы, а также на другие интересные для Запада товары, как это предлагалось сделать с нефтью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх