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«Динамо» заплатило ЦСКА 7 млн рублей за Еременко и 10 млн «Нефтехимику» за Профаку («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», « Динамо » заплатило 7 млн рублей ЦСКА за права на защитника Владислава Еременко , которого позднее обменяли в « Нефтехимик ».

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