Автор: Редакция Новоросинформ В России продолжается вторая волна бензинового дефицита, во многих крупных городах снова выстроились длинные очереди на АЗС.
Бородатые парни заправляются по "спискам": Тем, кто возмущается, отключают колонки. Кто забирает весь бензин?
Комментарии
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Олег Орлов
Горыныч
И взвод автоматчиков не нужен. Просто спецназ заезжает в отдел полиции этого района с парой пустых воронков, грузит ВЕСЬ отдел и отвозит в Краснодарскую тюрьму. То же самое в администрации района.
А раньше так и было... И судили по статье госизмена, как людей взявших перед государством охранять порядок и закон...
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1 м.
АЛ
Александр Лагуткин
Краснодарский край всегда славился беспределом. Десятки лет проезжающих грабили их гибддешники. Их вроде бы смогли прижать. Сейчас рулят армянская и дагестанская диаспоры. Там местная власть и силовики давно в их руках. Нехрен ездить на наш т.н. южный берег. Одни проблемы, а не отдых.
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1 м.
КБ
Константин Болдырев
Они приехали в РФ работать, а не нарушать законодательство РФ…!!! За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда... Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)... Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!! Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!! Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!! И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!! Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!
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4 н.
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