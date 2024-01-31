Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Вы просто не умеете их готовить»: Как рестораторы наводняют Россию мигрантами

«Вы просто не умеете их готовить»: Как рестораторы наводняют Россию мигрантами

Стоп-мигрант Фото: Ирина Бужор / КоммерсантЪ Одна из отраслей, наиболее активно привлекающих мигрантов, – это ресторанный бизнес.

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Комментарии
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C
CyberArmy
А что мы не умеем готовить то?
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20 час.
zoubova
Нам надо нормальные зарплаты платить,а приезжим-копейки.Что выгоднее?
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20 час.

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