Президент Франции Эммануэль Макрон, который в скором времени прибудет в Вашингтон на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, хочет предложить ему развертывание войск Европы на Украине в качестве условия начала переговоров с Россией.
Раскрыто главное предложение Европы Трампу по Украине
Комментарии
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Алексей Куницын
1 миллион погибших и искалеченных. Более 20% территории потеряно. Около 20 миллионов беженцев. Инфраструктура и экономика разрушена. Русский ультиматум прозвучал. Идёт обратный отчёт до "худшего сценария" В "худшем сценарии" идёт о границе по реке Днепр, Днепетровской, Николаевской и Одесской области.
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18 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
без США европейцы никаких войск не введут !
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18 час.
Анатолий Рябенко
Эти сволочи хотят повторить фашизм в Европе. Видимо мало получили пиздюлей от фашистской Германии. ИДИОТЫ.
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16 час.
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