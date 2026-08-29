Освобождение Анновки нарушило снабжение ВСУ в районе Доброполья

ИЗВЕСТИЯ Бойцы 114-й бригады группировки российских войск "Центр" рассказали корреспонденту "Известий" Эмилю Тимашеву об операции по освобождению Анновки в Донецкой Народной Республике.
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