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Думал, что простыл после дождя: мужчина попал в реанимацию из-за укуса клеща

Думал, что простыл после дождя: мужчина попал в реанимацию из-за укуса клеща

У жителя Подмосковья развилась тяжелая форма клещевого боррелиоза, или болезни Лайма — одной из самых частых клещевых инфекций.

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