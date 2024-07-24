😢 В Крыму мужчина уснул за рулём и спровоцировал смертельное ДТП Авария произошла в Нижнегорском районе вблизи села Межевое, сообщает Госавтоинспекция РК.
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😢 В Крыму мужчина уснул за рулём и спровоцировал смертельное ДТП Авария произошла в Нижнегорском районе вблизи села Межевое, сообщает Госавтоинспекция РК.