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Трамп: "Я обнародую кадры зверств ТЦК на Украине"

Трамп: "Я обнародую кадры зверств ТЦК на Украине"

Президент США Дональд Трамп в ходе резкой беседы с прессой заявил, что располагает видеодоказательствами чудовищных методов мобилизации на Украине — похищений людей прямо с улиц, издевательств над их семьями и применения перцового аэрозоля.

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