Ферран Торрес перешёл в "Пари Сен-Жермен" для победы в Лиге чемпионов

Ферран Торрес, чемпион мира 2026 года, покинул "Барселону" ради трансфера в "Пари Сен-Жермен". Его цель — выиграть первую Лигу чемпионов с новым клубом.
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