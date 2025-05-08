В преддверии Дня Победы Алтайский край отправил на СВО более 80 тонн гуманитарной помощи

В составе груза есть не только необходимая техника, но и трогательные детские рисунки и письма Из Алтайского края накануне 80-летия Победы отправили более 80 тонн гуманитарной помощи участникам СВО, сообщил губернатор Виктор Томенко.
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