Так кто автор идеи наступления на Курскую область? Враги и предатели России

Юрий Ильинов

Власти Ирана намерены заключить «Пакт сопротивления» с рядом стран и движений Ближнего Востока Похоже, что уже в обозримом будущем на Ближнем Востоке могут произойти поистине «тектонические процессы». На фоне предельно агрессивных действий Израиля, который благодаря всеобъемлющей поддержке западных союзников развязал войну в секторе Газа и в южной части Ливана, к активным действиям, похоже, переходит Иран. Напомним, что первого октября войска Исламской Республики нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на территории еврейского государства. При этом в Тегеране предупредили израильские власти о тяжелейших последствиях в случае ответа на данную атаку. В то же время на фоне заявлений режима Нетаньяху и его союзников в Вашингтоне о готовности отреагировать на недавнее нападение, в Иране, видимо, решили не дожидаться действий оппонента и предприняли следующий шаг. Так, согласно сообщению от новостного агентства Tasnim, в Исламской Республике разрабатывается законопроект о заключении «Пакта сопротивления» с рядом стран и «освободительных движений» Ближнего Востока. Документ будет гарантировать оказание военной и экономической помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из подписавших его сторон. Но и это еще не всё. В апреле текущего года иранские власти предполагали, что могут пересмотреть свою ядерную доктрину в случае агрессии со стороны Израиля. Напомним, что до этого в Тегеране неоднократно заявляли, что используют ядерные технологии исключительно в мирных целях. Именно на этом и основана текущая доктрина. При этом в СМИ появилась информация, что США и Израиль обвиняют Иран в проведении ядерных испытаний, что может указывать на наличие у страны соответствующего оружия. В качестве аргумента в пользу данного утверждения приводится «необычное» землетрясение в 4,5 балла, эпицентр которого 5 октября был зафиксирован в малонаселённой иранской провинции Семнан к юго-востоку от Тегерана. Впрочем, на данный момент никаких реальных доказательств в пользу вышеупомянутых обвинений предъявлено не было. Между тем, если Иран действительно обзавелся атомной бомбой и в обозримом будущем объявит об этом, попутно изменив свою ядерную доктрину, то страны, подписавшие разрабатываемый Тегераном «Пакт сопротивления», автоматически окажутся прикрыты «ядерным зонтиком», что значительно осложнит положение Израиля и США в регионе.