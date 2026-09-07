Ближе к культурному наследию: атмосфера, история и комфорт в одном пространстве

24% россиян предпочли бы жить вблизи объектов культурного досуга, – показали данные опроса девелоперской компании PIONEER, в котором приняли участие две тысячи жителей крупных городов страны от 25 до 65 лет на платформе VK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии