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Мировые Новости

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Ближе к культурному наследию: атмосфера, история и комфорт в одном пространстве

Ближе к культурному наследию: атмосфера, история и комфорт в одном пространстве

24% россиян предпочли бы жить вблизи объектов культурного досуга, – показали данные опроса девелоперской компании PIONEER, в котором приняли участие две тысячи жителей крупных городов страны от 25 до 65 лет на платформе VK.

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