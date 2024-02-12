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Президент Киргизии Жапаров осадил госсекретаря США Блинкена за вмешательство во внутренние дела

Президент Киргизии Жапаров осадил госсекретаря США Блинкена за вмешательство во внутренние дела

Жапаров объяснил Блинкену необходимость правок в закон о НПО.Президент Киргизии Садыр Жапаров ответил на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена, в котром он беспокоился о новом законопроекте о неправительственных организациях.

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