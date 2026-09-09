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Джуд Беллингем: «Матч с «Интером» мог завершиться с более крупным счетом. Были моменты, когда «Реалу» пришлось непросто – не зря они чемпионы Серии А»

Полузащитник « Реала » Джуд Беллингем дал комментарий после победы над « Интером » (2:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

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