Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не намерена ограничивать взаимодействие с другими странами и открыта к сотрудничеству со всеми партнерами.
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