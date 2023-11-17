Госдума в первом чтении одобрила запрет на использование мобильных телефонов в школах

Изменения направлены на повышение авторитета педагогов, сообщают авторы инициативы.16 ноября депутаты Государственной думы России в первом чтении одобрили поправки к закону «Об образовании», которые предполагают запрет на использование школьниками мобильных телефонов.
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