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«Бузова на сцене — грандиозная ошибка»: скандал певицы с директором МХАТ принял новый оборот

«Бузова на сцене — грандиозная ошибка»: скандал певицы с директором МХАТ принял новый оборот

Владимир Кехман изменил свое мнение о певице. «Бузова на сцене — грандиозная ошибка»: скандал певицы с директором МХАТ принял новый оборот Социальные сетиУчастие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» никого не оставило равнодушным.

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