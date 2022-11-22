Владимир Кехман изменил свое мнение о певице. «Бузова на сцене — грандиозная ошибка»: скандал певицы с директором МХАТ принял новый оборот Социальные сетиУчастие Ольги Бузовой в спектакле МХАТа «Чудесный грузин» никого не оставило равнодушным.