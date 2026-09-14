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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Журавель: «Кордоба пошел в атаку на судейство, чтобы сбить смех по поводу симуляции. «Акрон» пропустил 17 голов, но, оказывается, Джону не позволил забить именно судья»

Комментатор « Матч ТВ »  Тимур Журавель поделился мнением о поведении форварда «Красннодара»  Джона Кордобы на поле и в соцсетях.

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