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Шесть лесных пожаров потушили спасатели на Ямале за сутки

Шесть лесных пожаров потушили спасатели на Ямале за сутки

На Ямале за прошедшие сутки спасатели ликвидировали шесть природных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты округа.

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