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Миранчук забил «Портленду», прервав безголевую серию в МЛС из 15 матчей. У хавбека «Атланты» 6+6 в 24 играх

Хавбек « Атланты » Алексей Миранчук открыл счет в матче с « Портлендом » (1:0, после 1-го тайма). 30-летний россиянин забил 6-й гол в сезоне МЛС, прервав безголевую серию в турнире из 15 игр.

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