Два загрязненных мазутом участка нашли на побережье Крыма, сообщает МЧС России.Один из них находится в Керчи, в районе городского пляжа, на протяжении 1,8 км, второй – у озера Тобечик в Ленинском районе на 2,1 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии