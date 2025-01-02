НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Как оно там, на "платформе"?, а, климЭнтий ? Судя по фото - у тебя все неплохо, иуда ?В Киеве избили пр...
  • Валентина Евсеева
    Царствие небесное хорошим людям.Умер Виктор Алксн...
  • людочка
    Автор статьи, а у нас что сейчас 2035 год уже????Денис Батурин: В ...

Два загрязненных мазутом участка нашли на побережье Крыма, сообщает МЧС России

Два загрязненных мазутом участка нашли на побережье Крыма, сообщает МЧС России

Два загрязненных мазутом участка нашли на побережье Крыма, сообщает МЧС России.Один из них находится в Керчи, в районе городского пляжа, на протяжении 1,8 км, второй – у озера Тобечик в Ленинском районе на 2,1 км.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх