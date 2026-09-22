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How To Watch The 2026 Presidents Cup

How To Watch The 2026 Presidents Cup

Here's how to watch the 2026 Presidents Cup, plus the full schedule, format, team rosters, and what to know before play begins at Medinah.

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