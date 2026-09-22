Here's how to watch the 2026 Presidents Cup, plus the full schedule, format, team rosters, and what to know before play begins at Medinah.
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