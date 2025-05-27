Собянин: В Зеленограде появится еще одно современное общественное пространство

В районе обустроят пляжную зону и спортивные площадки В текущем году у Большого Городского пруда, расположенного в районе Cавtлки в Зеленограде, будет создано многофункциональное общественное пространство.
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